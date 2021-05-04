Чешские СМИ: Вице-премьер Гамачек во время визита в Москву хотел обменять «молчание» правительства о взрывах на складах на вакцину и саммит Путина и Байдена

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек хотел во время визита в Москву предложить России сделку. Правительство Чехии не разглашает данные расследования о причастности ГРУ к взрывам на складах во Врбетице, а взамен Россия передает чехам миллион доз вакцин от коронавируса «Спутник V» и соглашается провести в Праге встречу президентов России и США.

Об этом пишет чешское издание Seznam Spravy со ссылкой на участников встречи с Гамачеком.

По их данным, вечером 15 апреля в Министерстве внутренних дел состоялась встреча, на которой Гамачек подробно рассказал о своих планах относительно визита в Россию. На тот момент он также исполнял обязанности министра иностранных дел. На этой встрече присутствовали посол Чехии в России Витеслав Пивонька, директор Управления внешних отношений и информации Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Берун и глава полиции Ян Свейдар. Чуть позже к ним присоединился и главный прокурор Павел Земан. В то же время представители Службы безопасности и информации отсутствовали. Именно они занимались расследованием взрывов на складах.

Все участники встречи подтвердили ее факт, но содержание обсуждать категорически отказались. Один только Земан отметил, что после того, как прибыл на встречу, стало понятно, что визит Гамачека в РФ не состоится.