Чешские СМИ: Вице-премьер Гамачек во время визита в Москву хотел обменять «молчание» правительства о взрывах на складах на вакцину и саммит Путина и Байдена

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек хотел во время визита в Москву предложить России сделку. Правительство Чехии не разглашает данные расследования о причастности ГРУ к взрывам на складах во Врбетице, а взамен Россия передает чехам миллион доз вакцин от коронавируса «Спутник V» и соглашается провести в Праге встречу президентов России и США.
Об этом пишет чешское издание Seznam Spravy со ссылкой на участников встречи с Гамачеком.
По их данным, вечером 15 апреля в Министерстве внутренних дел состоялась встреча, на которой Гамачек подробно рассказал о своих планах относительно визита в Россию. На тот момент он также исполнял обязанности министра иностранных дел. На этой встрече присутствовали посол Чехии в России Витеслав Пивонька, директор Управления внешних отношений и информации Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Берун и глава полиции Ян Свейдар. Чуть позже к ним присоединился и главный прокурор Павел Земан. В то же время представители Службы безопасности и информации отсутствовали. Именно они занимались расследованием взрывов на складах.
Все участники встречи подтвердили ее факт, но содержание обсуждать категорически отказались. Один только Земан отметил, что после того, как прибыл на встречу, стало понятно, что визит Гамачека в РФ не состоится.
Сам Гамачек в Россию так и не поехал. После обнародования данных расследования он отметил, что с самого начала не собирался ехать, а запланированный визит был прикрытием.
В то же время источники издания отмечают, что когда Гамачек сообщил о своем плане участникам встречи, то те были всерьез обеспокоены и призвали его этого не делать. Гамачек хотел предложить россиянам отсрочить расследование этого дела, а впоследствии, возможно, и закрыть его. Источники подчеркивают, что единственным кто поддержал Гамачека, был посол Витеслав Пивонька. Но под давлением представителей разведки и полиции он также отказался. К тому же он отметил, что россияне с большой вероятностью запишут предложение Гамачека, а он не хотел, чтобы его потом шантажировали.
Сам Гамачек уверяет, что вся эта информация — фейк. Он опровергает все обвинения.
«Статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог бы подтвердить, потому что этого не было», — заверил Гамачек.
В то же время оппозиция жестко раскритиковала его и призвала немедленно подать в отставку. Представители коалиции призывают провести закрытое заседание парламента, на которое пригласить представителей разведывательных структур, а также Гамачека и главу правительства Андрея Бабиша для объяснения ситуации.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году, тогда погибли два человека. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, 13 из которых подозревают в работе на российские спецслужбы — Главное разведывательное управление (ГРУ) и Службу внешней разведки (СВР). Чехия считает, что ГРУ и СВР России причастны к подрыву складов боеприпасов в селе Врбетице.
- В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.
- 23 апреля журналисты сообщили, что группа ГРУ находилась также в Болгарии в 2014 и 2015 году во время серии взрывов на военных складах. Она, вероятно, причастна и к отравлению «Новичком» болгарина Емельяна Гебрева. Среди участников отравления — организатор переворота в Черногории.
- В расследовании журналистов Bellingcat говорится, что операция ГРУ на складе в Чехии и отравление Гебрева были частью диверсии против Украины.