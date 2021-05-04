Чеські ЗМІ: Віцепрем’єр Гамачек під час візиту до Москви хотів обміняти «мовчанку» уряду про вибухи на складах на вакцину та саміт Путіна і Байдена

Віцепрем’єр-міністр та міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек хотів під час візиту до Москви запропонувати Росії угоду. Уряд Чехії не розголошує дані розслідування про причетність ГРУ до вибухів на складах у Врбетіце, а натомість Росія передає чехам мільйон доз вакцин від коронавірусу «Супутник V» і погоджується провести у Празі зустріч президентів Росії та США.

Про це пише чеське видання Seznam Spravy з посиланням на учасників зустрічі з Гамачеком.

За їхніми даними, увечері 15 квітня в Міністерстві внутрішніх справ відбулася зустріч, на якій Гамачек детально розповів про свої плани щодо візиту в Росію. На той момент він також виконував обов’язки міністра закордонних справ. На цій зустрічі були присутні посол Чехії у Росії Вітеслав Півонька, директор Управління зовнішніх відносин та інформації Марек Шимандл, директор військової розвідки Ян Берун та очільник поліції Ян Свейдар. Трохи пізніше до них приєднався і головний прокурор Павел Земан. Водночас представники Служби безпеки та інформації були відсутні. Саме вони займалися розслідуванням вибухів на складах.

Усі учасники зустрічі підтвердили її факт, але зміст обговорювати категорично відмовилися. Один лише Земан зазначив, що після того, як прибув на зустріч, стало зрозуміло, що візит Гамачека до РФ не відбудеться.