В Україні зафіксували понад 1,3 тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні виявили 1 379 нових випадків захворювання на коронавірусну недугу.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
Серед захворілих 102 дитини та 28 медпрацівників. До лікарень протягом доби потрапили 899 пацієнтів, померли 17 хворих, а одужали — 407 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), місті Києві (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 297 534 особи, жертвами його ускладнень стали 53 983 людини. Побороти недугу вдалося 2 212 720 жителям країни.
- Напередодні повідомлялося в Україні за добу 3 вересня зафіксували 2 614 нових випадків коронавірусу, з них 196 — у дітей.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун.