В Україні зафіксували понад 1,3 тисячі нових випадків коронавірусу

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), місті Києві (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Серед захворілих 102 дитини та 28 медпрацівників. До лікарень протягом доби потрапили 899 пацієнтів, померли 17 хворих, а одужали — 407 осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

В Україні виявили 1 379 нових випадків захворювання на коронавірусну недугу .

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 297 534 особи, жертвами його ускладнень стали 53 983 людини. Побороти недугу вдалося 2 212 720 жителям країни.