В Украине зафиксировали более 1,3 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине выявили 1 379 новых случаев заболевания коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 102 ребенка и 28 медработников. В больницы в течение суток попали 899 пациентов, умерли 17 больных, а выздоровели — 407 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.