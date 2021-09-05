В Украине зафиксировали более 1,3 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине выявили 1 379 новых случаев заболевания коронавирусной болезни.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Среди заболевших 102 ребенка и 28 медработников. В больницы в течение суток попали 899 пациентов, умерли 17 больных, а выздоровели — 407 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 297 534 человека, жертвами его осложнений стали 53 983 человека. Побороть недуг удалось 2 212 720 жителям страны.
- Накануне сообщалось в Украине за сутки 3 сентября зафиксировали 2 614 новых случаев коронавируса, из них 196 — среди детей.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун.