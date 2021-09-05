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В Украине зафиксировали более 1,3 тысячи новых случаев коронавируса

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Plastifikator x «Бабель»

В Украине выявили 1 379 новых случаев заболевания коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 102 ребенка и 28 медработников. В больницы в течение суток попали 899 пациентов, умерли 17 больных, а выздоровели — 407 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 297 534 человека, жертвами его осложнений стали 53 983 человека. Побороть недуг удалось 2 212 720 жителям страны.