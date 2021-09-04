В Украине за сутки подтвердили 2 614 случаев коронавируса. Больше всего больных в Киеве

В Украине за прошлые сутки (3 сентября) зафиксировали 2 614 новых случаев коронавируса, из них 196 — у детей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
Всего за сутки госпитализировали 824 человек, умерли 44 пациента, выздоровели — 1 447 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 296 155 человек, выздоровели — 2 212 313 пациентов, летальных случаев — 53 966.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун.