В Україні за добу підтвердили 2 614 випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Києві

В Україні за минулу добу (3 вересня) зафіксували 2 614 нових випадків коронавірусу, з них 196 — у дітей.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя.
Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
Загалом за добу госпіталізували 824 осіб, померли 44 пацієнти, одужали — 1 447 осіб.
Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 296 155 осіб, одужали — 2 212 313 пацієнтів, летальних випадків — 53 966.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун.