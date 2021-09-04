В Україні за добу підтвердили 2 614 випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Києві

В Україні за минулу добу (3 вересня) зафіксували 2 614 нових випадків коронавірусу, з них 196 — у дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.