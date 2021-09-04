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В Україні за добу підтвердили 2 614 випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Києві

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

В Україні за минулу добу (3 вересня) зафіксували 2 614 нових випадків коронавірусу, з них 196 — у дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Загалом за добу госпіталізували 824 осіб, померли 44 пацієнти, одужали — 1 447 осіб.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 296 155 осіб, одужали — 2 212 313 пацієнтів, летальних випадків — 53 966.