Київська школа економіки: Україна перетнула поріг «зеленої» зони захворюваності на COVID-19 і може скоро з неї вийти

На думку експертів, поточна ситуація поки залишається контрольованою, однак навантаження на медичну систему продовжує зростати: кожне пʼяте реанімаційне ліжко зайняте пацієнтом із ковідом, на 14% більше зайнято ліжок з киснем.

«В Україні захворюваність прискорює ріст. Кількість випадків захворюваності на COVID-19 за тиждень знову зросла на чверть. І зараз вже два дні поспіль не виконувалася умова «зеленого» рівня епідемнебезпеки — коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні 4%. У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня національна комісія ТЕБ і НС може ухвалити рішення про вихід України із «зеленої» зони. Це означає, що регіони будуть розподілені за рівнем епідемнебезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження», — повідомляється на сайті KSE.

Коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу в Україні перевищив гранично допустимі для «зеленої» зони показники (4%), незабаром країна може вийти з неї.

«Добові госпіталізації відновили зростання і прискорилися на 15% за тиждень. Добова смертність в Україні теж перейшла до зростання і в середньому становить 38 померлих на добу (зростання відбулося майже наполовину, як порівняти з минулим тижнем)», — зазначається в повідомленні.

У KSE підкреслили, що регіоном-антилідером за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область. Коефіцієнт виявлення випадків там фактично досяг рівня в 9% — у середньому в регіоні фіксують 130 випадків захворювання на 100 тисяч населення при рекомендованих ВООЗ 75 випадках. Рівень госпіталізації в регіоні досяг 29,1%.

Решта регіонів перебувають у зоні підвищеного ризику спалаху. В 11 українських областях коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%. Минулого тижня таких регіонів було шість.

При цьому темпи вакцинації в Україні досі більш ніж удвічі відстають від необхідного рівня для виконання нацплану з вакцинації — для імунізації 70% дорослого населення до кінця року щодня у країні потрібно робити щонайменше 280 тисяч щеплень.