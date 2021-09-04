Мер Кличко: У Києві відновили фонтан на Арсенальній площі, пошкоджений вантажівкою

У Києві відремонтували фонтан на Арсенальній площі, зруйнований вантажівкою наступного дня після відкриття.
Про це повідомив 4 вересня у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.
«Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься», — написав він.
Також Кличко нагадав, що оновлена Арсенальна площа — це пішохідна зона, і запевнив, що відповідний знак на площі встановили ще перед відкриттям громадського простору.
- 1 вересня у Києві на Арсенальній площі відкрили оновлений громадський простір із фонтаном. Проте вже вранці наступного дня в цей фонтан заїхала вантажівка і провалилася, пошкодивши покриття. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що водій має компенсувати всі збитки.
- Останнім часом мера Києва часто критикують в Офісі президента. Віталій Кличко припускає, що його хочуть звільнити з посади глави КМДА. Водночас у столиці руйнують або намагаються зруйнувати історичні будівлі (зокрема, «Квіти України», садибу Олександра Барбана та історичний будинок купця Уткіна).