Мер Кличко: У Києві відновили фонтан на Арсенальній площі, пошкоджений вантажівкою

У Києві відремонтували фонтан на Арсенальній площі, зруйнований вантажівкою наступного дня після відкриття.

Про це повідомив 4 вересня у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

«Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься», — написав він.

Також Кличко нагадав, що оновлена Арсенальна площа — це пішохідна зона, і запевнив, що відповідний знак на площі встановили ще перед відкриттям громадського простору.