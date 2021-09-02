У Києві на Арсенальній площі вантажівка провалилася у фонтан. Напередодні мер Кличко відкрив оновлений громадський простір

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Віталій Кличко, який відкрив відреставровану площу напередодні, 1 вересня.

У Києві на Арсенальній площі менш ніж за добу після відкриття вантажівка зламала фонтан.

«Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили «сухий» фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що розташовані у відреставрованому приміщенні», — розповів він.

За словами Кличка, водій мав зупинитися біля воріт і занести пляшки з водою, але «вирішив не напружуватися» і спробував під’їхати ближче.

Унаслідок цього пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані.

«Зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою. Інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан», — додав Кличко та наголосив, що водій повинен компенсувати всі завдані збитки.