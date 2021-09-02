В Киеве на Арсенальной площади грузовик провалился в фонтан. Накануне мэр Кличко открыл обновленное общественное пространство

В Киеве на Арсенальной площади меньше чем через сутки после открытия грузовик сломал фонтан.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко, который открыл отреставрированную площадь накануне, 1 сентября.
«Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили «сухой» фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенных в отреставрированном помещении», — рассказал он.
По словам Кличко, водитель должен был остановиться у ворот и занести бутылки с водой, но «решил не напрягаться» и попытался подъехать поближе.
В результате повреждено покрытие, обустроенное на фонтане.
«Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой. Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан», — добавил Кличко и подчеркнул, что водитель должен компенсировать все понесенные убытки.
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