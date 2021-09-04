Мэр Кличко: В Киеве восстановили фонтан на Арсенальной площади, поврежденный грузовиком

В Киеве отремонтировали фонтан на Арсенальной площади, разрушенный грузовиком на следующий день после открытия.

Об этом сообщил 4 сентября в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

«Специалисты уже восстановили и сегодня протестировали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и подсвечиваться», — написал он.

Также Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь — это пешеходная зона, и заверил, что соответствующий знак на площади установили еще перед открытием общественного пространства.