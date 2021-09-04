Мэр Кличко: В Киеве восстановили фонтан на Арсенальной площади, поврежденный грузовиком

В Киеве отремонтировали фонтан на Арсенальной площади, разрушенный грузовиком на следующий день после открытия.
Об этом сообщил 4 сентября в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.
«Специалисты уже восстановили и сегодня протестировали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и подсвечиваться», — написал он.
Также Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь — это пешеходная зона, и заверил, что соответствующий знак на площади установили еще перед открытием общественного пространства.
- 1 сентября в Киеве на Арсенальной площади открыли обновленное общественное пространство с фонтаном. Однако уже утром следующего дня в этот фонтан заехал грузовик и провалился, повредив покрытие. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что водитель должен компенсировать все убытки.
- В последнее время мэра Киева часто критикуют в Офисе президента. Виталий Кличко предполагает, что его хотят уволить с должности главы КГГА. В то же время в столице разрушают или пытаются разрушить исторические здания (в частности, «Квіти України», усадьбу Александра Барбана и исторический дом купца Уткина).