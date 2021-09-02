У Києві можуть знести черговий історичний будинок. Мінкультури просить КМДА «не грати з долею»

У Києві, на вулиці Тургенівській, 22, можуть знести чергову історичну будівлю — будинок Маліна. Будівельники вже загнали у двір техніку.

Про це Міністерство культури повідомило у четвер, 2 вересня.

Цей будинок — це будівля кінця XIX століття, відома як садиба Василя Маліна. Він розташований у Шевченківському районі столиці.

«Цей дім не має статусу памʼятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу. Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі. [...] Діяти треба комплексно. Тому вкотре закликаємо КМДА не грати з долею історичного Києва і затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план», — заявили в Мінкультури.

Міністерство наголошує, що його фахівці з охорони спадщини готові надати столичній владі усю необхідну консультативну допомогу, аби врятувати будинок Маліна.