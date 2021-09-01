Київрада опублікувала перелік обʼєктів, які підпадають під мораторій на реконструкцію

Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів опублікував перелік обʼєктів, на які поширюється рішення Київради про мораторій на реставрацію, аби їх не зносили.
Список він оприлюднив у середу, 1 вересня, у Telegram-каналі. Прокопів наголосив, що цей список не є кінцевим і буде розширюватися.
- Автозаводська, 2;
- Амосова, 13, 16;
- Андріївський узвіз, 30;
- Антонова, 2/32;
- Антоновича, 7;
- Багговутівська, 1;
- Борисоглібська, 10;
- Боричів Тік, 27;
- Василя Тютюнника, 7;
- Велика Житомирська, 38б;
- Велика Окружна, 4;
- Верхній Вал, 34/13;
- Воздвиженська, 1б, 25, 35;
- Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9, 13;
- Георгієвський провулок, 2, 9/11;
- Гоголівська, 7г;
- Голосіївський проспект, 8;
- Гончара, 36;
- Делегатський провулок, 4, 6, 12;
- Десятинний провулок, 7;
- Жилянська, 47, 160;
- Залізничне шосе, 2;
- Інженерний провулок, 4;
- Квітучий провулок, 18;
- Кирилівська, 41, 103;
- Левандовська, 3, 3б;
- Липинського, 4;
- Лобановського проспект, 148;
- Малопідвальна, 4б;
- Межигірська, 12, 12/25;
- Мельникова, 8, 20;
- Музейний провулок, 8;
- Набережне шосе, 12, 14;
- Набережно–Хрещатицька, 7б, 7в;
- Нагірна, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;
- Нагірний провулок, 4;
- Нижній Вал, 37;
- Обсерваторна, 17;
- Овруцька, 7а, 26;
- Отто Шмідта, 13;
- Майбороди, 32;
- Повітрофлотський проспект, 28;
- Притисько-Микільська, 2;
- Прорізна, 8, 23, 27;
- Рейтарська, 9;
- Шота Руставелі, 19, 38в;
- Сагайдачного, 22, 20/2;
- Саксаганського, 44е, 61/17;
- Січових Стрільців, 24, 91;
- Сковороди, 1, 7/9 ;
- Стара Поляна, 46;
- Тарасівська, 6, 8, 9, 23—25, 38, 40;
- Татарська, 32;
- Терещенківська, 17б;
- Тропініна, 1, 10, 13;
- Тургенівська, 22;
- Шутова, 1, 3, 4;
- Ярославів Вал, 10;
- Ярославська, 8.
31 серпня 2021 року в Києві ввели мораторій на реконструкцію та капітальний ремонт історичних будівель ХІХ—ХХ століть, аби їх не знищували. Однак у Мінкультури заявили, що цей мораторій пропонує не комплексний підхід, а частковий: будь-який забудовник у судовому порядку може обійти мораторій.
- Останнім часом мера Києва Віталія Кличка часто критикують в Офісі президента. Мер Києва припускає, що його хочуть звільнити з посади глави КМДА. Водночас у столиці руйнують або намагаються зруйнувати історичні будівлі (зокрема, «Квіти України», садибу Олександра Барбана та історичний будинок купця Уткіна).
- Кличко запросив Ткаченка на 31 серпня до Київради на засідання, аби обговорити охорону культурної спадщини. Ткаченко заявив, що у відпустці, а до Київради прийде його заступниця. Однак їй не дали слова на засіданні.