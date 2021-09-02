У Таїланді заявили, що змішування вакцин Sinovac та AstraZeneca є ефективним у боротьбі з коронавірусом

Також у міністерстві зазначили, що комбінація Sinovac — AstraZeneca підвищила імунітет до того ж рівня, що і два щеплення AstraZeneca.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни пише Reuters .

Змішування вакцин Sinovac та AstraZeneca виявилося безпечним і підвищило імунітет серед перших 1,5 млн щеплених у Таїланді.

За словами представника МОЗ, Таїланд, який виробляє вакцину AstraZeneca, більше не буде давати дві дози CoronaVac від Sinovac. Там вважають, що змішування препаратів дозволить швидше завершити вакцинацію.

Наразі у Таїланді повністю вакциновані лише 13% населення, що налічує понад 66 мільйонів осіб.