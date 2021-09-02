У Таїланді заявили, що змішування вакцин Sinovac та AstraZeneca є ефективним у боротьбі з коронавірусом

Змішування вакцин Sinovac та AstraZeneca виявилося безпечним і підвищило імунітет серед перших 1,5 млн щеплених у Таїланді.
Про це з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни пише Reuters.
Також у міністерстві зазначили, що комбінація Sinovac — AstraZeneca підвищила імунітет до того ж рівня, що і два щеплення AstraZeneca.
За словами представника МОЗ, Таїланд, який виробляє вакцину AstraZeneca, більше не буде давати дві дози CoronaVac від Sinovac. Там вважають, що змішування препаратів дозволить швидше завершити вакцинацію.
Наразі у Таїланді повністю вакциновані лише 13% населення, що налічує понад 66 мільйонів осіб.
- У липні влада Таїланду дозволила медикам змішувати вакцини від коронавірусу різних виробників.
- В Україні також дозволили змішувати вакцини від коронавірусу, але за чіткою інструкцією. Йдеться про можливість введення другої дози препарату Pfizer після першої дози мРНК-вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом.
- Всесвітня організація охорони здоровʼя порадила не змішувати вакцини від коронавірусу від різних виробників, назвавши це «небезпечною тенденцією», оскільки даних про вплив такого «коктейлю» на здоровʼя мало.
- Європейський регулятор припускає, що змішування COVID-вакцин є безпечним і ефективним. Там пояснюють це тим, що наразі абсолютно всі вакцини працюють однаково — стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу.