ВООЗ застерігає від змішування вакцин від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоровʼя порадила не змішувати вакцини від коронавірусу від різних виробників, назвавши це «небезпечною тенденцією», оскільки даних про вплив такого «коктейлю» на здоровʼя мало.

Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан на онлайн-брифінгу 12 липня, передає Reuters.

«Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів, що стосуються змішування вакцин. Ситуація в країнах буде хаотичною, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто буде приймати другу, третю і четверту дозу», — заявила Свамінатан.