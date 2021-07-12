ВООЗ застерігає від змішування вакцин від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоровʼя порадила не змішувати вакцини від коронавірусу від різних виробників, назвавши це «небезпечною тенденцією», оскільки даних про вплив такого «коктейлю» на здоровʼя мало.
Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан на онлайн-брифінгу 12 липня, передає Reuters.
«Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів, що стосуються змішування вакцин. Ситуація в країнах буде хаотичною, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто буде приймати другу, третю і четверту дозу», — заявила Свамінатан.
- На початку червня Національний дорадчий комітет Канади з імунізації порадив жителям країни за необхідності «змішувати» вакцини при першому і другому щепленні. Ідеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna. Жителі країни, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге препаратами Pfizer і Moderna без застережень негативного впливу на здоровʼя, оскільки для виготовлення обох вакцин використовують подібну технологію.
- У Таїланді дозволили змішувати вакцини від Sinovac і AstraZeneca, а попередні результати дослідження науковців з Оксфордського університету свідчать про те, що змішування вакцин проти коронавірусу Pfizer і AstraZeneca також формує імунітет від COVID-19.
- Європейський регулятор допустив, що змішування COVID-вакцин є безпечним і ефективним. Там пояснюють це тим, що наразі абсолютно всі вакцини працюють однаково — стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу.