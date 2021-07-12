У Таїланді дозволили змішувати вакцини від Sinovac і AstraZeneca

Таким чином медики планують посилити противірусний захист населення. Таїланд став першою державою, яка публічно дозволила змішувати вакцини, вироблені на Заході і в Китаї.

Влада Таїланду дозволила медикам змішувати вакцини від коронавірусу різних виробників . Так, препаратом AstraZeneca роблять друге щеплення після вакцини від Sinovac.

Рішення ухвалили після того, коли багато медиків почали повторно інфікуватися коронавірусом після повної вакцинації.

Так, за даними міністерства країни, за останні три місяці 618 медичних працівників з 677 348 лікарів та медсестер Таїланду, які отримали дві дози від Sinovac, заразилися COVID-19 повторно.