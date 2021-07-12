В Таиланде разрешили смешивать вакцины от Sinovac и AstraZeneca

Таким образом медики планируют усилить противовирусную защиту населения. Таиланд стал первым государством, которое публично разрешило смешивать вакцины, произведенные на Западе и в Китае.

Об этом сообщает ВВС .

Власти Таиланда позволили медикам смешивать вакцины от коронавируса различных производителей . Так препаратом AstraZeneca делают вторую прививку после вакцины от Sinovac.

Решение было принято после того, как многие медики начали повторно инфицироваться коронавирусом после полной вакцинации.

Так, по данным министерства страны, за последние три месяца 618 медицинских работников из 677 348 врачей и медсестер Таиланда, которые получили две дозы Sinovac, заразились COVID-19 повторно.