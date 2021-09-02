В Таиланде заявили, что смешивание вакцин Sinovac и AstraZeneca эффективно в борьбе с коронавирусом

Также в министерстве отметили, что комбинация Sinovac — AstraZeneca повысила иммунитет до того же уровня, что и две прививки AstraZeneca.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны пишет Reuters .

Смешивание вакцин Sinovac и AstraZeneca оказалось безопасным и повысило иммунитет среди первых 1,5 млн привитых в Таиланде.

По словам представителя МОЗ, Таиланд, который производит вакцину AstraZeneca, больше не будет давать две дозы CoronaVac от Sinovac. Там считают, что смешивание препаратов позволит быстрее завершить вакцинацию.

Сейчас в Таиланде полностью вакцинированы только 13% населения, которое насчитывает более 66 млн человек.