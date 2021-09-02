В Таиланде заявили, что смешивание вакцин Sinovac и AstraZeneca эффективно в борьбе с коронавирусом

Смешивание вакцин Sinovac и AstraZeneca оказалось безопасным и повысило иммунитет среди первых 1,5 млн привитых в Таиланде.
Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны пишет Reuters.
Также в министерстве отметили, что комбинация Sinovac — AstraZeneca повысила иммунитет до того же уровня, что и две прививки AstraZeneca.
По словам представителя МОЗ, Таиланд, который производит вакцину AstraZeneca, больше не будет давать две дозы CoronaVac от Sinovac. Там считают, что смешивание препаратов позволит быстрее завершить вакцинацию.
Сейчас в Таиланде полностью вакцинированы только 13% населения, которое насчитывает более 66 млн человек.
- В июле власти Таиланда разрешили медикам смешивать вакцины от коронавируса различных производителей.
- В Украине также разрешили смешивать вакцины от коронавируса, но по четкой инструкции. Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Pfizer после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.
- Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины от коронавируса от различных производителей, назвав это «опасной тенденцией», поскольку данных о влиянии такого «коктейля» на здоровье мало.
- Европейский регулятор предполагает, что смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным. Там объясняют это тем, что сейчас абсолютно все вакцины работают одинаково — стимулируют иммунный ответ организма на спаечный белок коронавируса.