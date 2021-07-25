Главный санврач Кузин: Минздраву рекомендовано смешивать вакцины от коронавируса

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить смешивание доз вакцин от коронавируса, но по четкой инструкции.

Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Речь идет о возможности введения второй дозы препарата Comirnaty от Pfizer-BioNTech после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача», — сказал Кузин.