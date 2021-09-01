Twitter представив режим безпеки від негативних коментарів і ненависті. Порушників чекає тижневий бан

Twitter представив нову функцію — режим безпеки. Він буде захищати користувачів від негативних коментарів і мови ворожнечі, а акаунти-порушники будуть блокуватися на 7 днів.
Про це компанія повідомила в своєму блозі.
Нова функція включається в настройках. Система автоматично аналізує всі коментарі на сторінці і приховує образи. При цьому, вона оцінює не тільки зміст коментаря, але і взаємодію користувача з його автором, щоб не блокувати автоматично акаунти, на яких людина підписана або з якими часто спілкується (наприклад, аккаунт друга).
Функція також дозволяє дивитися список всіх помічених негативних коментарів і заблокованих акаунтів.
Поки функція доступна в тестовому режимі для акаунтів англійською мовою. Алгоритм системи перевіряють на адекватну оцінку коментарів (хейтер/друг).
- У серпні Twitter оголосив, що тестує функцію маркування твітів, які поширюють дезінформацію.
- 20 травня Twitter відновила в своїй соцмережі верифікацію акаунтів. Її прибрали в листопаді 2017 року після підтвердження профілю ультраправого активіста і організатора маршу «Обʼєднаних правих» у Шарлоттсвіллі. Він закінчився загибеллю 3 людей. Уже в серпні Twitter зупинила верифікацію профілів — «прапорці» помилково отримали кілька ботів.