Twitter інтегрує біткоїн у продукти та послуги соцмережі

Засновник Twitter Джек Дорсі заявив, що соцмережа буде підтримувати біткоїн. Криптовалюту інтегрують в існуючі продукти і послуги, такі як платна підписка та підтримка авторів донатом.
Про це повідомляє TechCrunch.
Дорсі вважає, що біткоїн — кращий кандидат на роль глобальної валюти інтернету.
«У цьому є очевидна необхідність. Думаю, що відкритий стандарт, який є рідним для інтернету, — це правильний шлях. Тому наша увага у кінцевому підсумку буде зосереджена на біткоїні», — зазначив Дорсі.
- У травні Twitter почала тестувати платну підписку Blue, яка буде коштувати 2,99 долара на місяць. Також зʼявилася функція грошових пожертвувань.
- 20 травня Twitter відновила в своїй соцмережі верифікацію акаунтів. Її прибрали в листопаді 2017 року після підтвердження профілю ультраправого активіста і організатора маршу «Обʼєднаних правих» у Шарлоттсвіллі. Він закінчився загибеллю 3 людей.