Twitter інтегрує біткоїн у продукти та послуги соцмережі

Засновник Twitter Джек Дорсі заявив, що соцмережа буде підтримувати біткоїн. Криптовалюту інтегрують в існуючі продукти і послуги, такі як платна підписка та підтримка авторів донатом.

Про це повідомляє TechCrunch.

Дорсі вважає, що біткоїн — кращий кандидат на роль глобальної валюти інтернету.

«У цьому є очевидна необхідність. Думаю, що відкритий стандарт, який є рідним для інтернету, — це правильний шлях. Тому наша увага у кінцевому підсумку буде зосереджена на біткоїні», — зазначив Дорсі.