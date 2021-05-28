Twitter тестує платну підписку. За $2,99 користувачі отримають низку привілеїв

Компанія Twitter почала тестувати платну підписку Twitter Blue, яка буде коштувати 2,99 долара на місяць.

Про це повідомила дослідниця додатків Джейн Вонг, яка стала першим платним користувачем Twitter Blue.

Наразі відомо, що платні користувачі зможуть зберігати твіти в закладках, скасовувати відправлення твітів та отримають доступ до режиму читання одним текстом довгих ланцюжків твітів.

Вонг нагадала, що на початку травня Twitter купила сервіс Scroll, який дозволяє переглядати контент на сайтах-партнерах без реклами. Це, за її словами, говорить про те, що Twitter Blue включатиме зручне читання новин.

Крім цього, платні користувачі зможуть міняти колір іконки додатка і налаштовувати кольорові гами.