У Twitter зʼявилася функція грошових пожертвувань. Користувачі зможуть заохочувати творців контенту

Компанія Twitter додала в мобільну версію своєї соцмережі нову функцію Tip Jar — добровільні грошові пожертви.
Компанія повідомляє, що функція дозволить користувачам напряму донатити улюбленим авторам і творцям контенту.
Зараз функцію тестують в американському сегменті Twitter. Поки пожертвування можуть отримати лише деякі люди — блогери, журналісти, автори і експерти. Tip Jar підтримує цілу низку варіантів оплати, серед яких PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp.
Для відправлення грошей користувачеві всього лише потрібно натиснути на іконку у вигляді доларової банкноти поруч з імʼям акаунту. Користувачі, які не бажають отримувати пожертвування, можуть відключити Tip Jar.
Опцію треба ще зробити більш функціональною і зручною перед її виходом в інших мовних сегментах.
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