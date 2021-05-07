У Twitter зʼявилася функція грошових пожертвувань. Користувачі зможуть заохочувати творців контенту

Компанія Twitter додала в мобільну версію своєї соцмережі нову функцію Tip Jar — добровільні грошові пожертви.

Компанія повідомляє, що функція дозволить користувачам напряму донатити улюбленим авторам і творцям контенту.

Зараз функцію тестують в американському сегменті Twitter. Поки пожертвування можуть отримати лише деякі люди — блогери, журналісти, автори і експерти. Tip Jar підтримує цілу низку варіантів оплати, серед яких PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp.

Для відправлення грошей користувачеві всього лише потрібно натиснути на іконку у вигляді доларової банкноти поруч з імʼям акаунту. Користувачі, які не бажають отримувати пожертвування, можуть відключити Tip Jar.

Опцію треба ще зробити більш функціональною і зручною перед її виходом в інших мовних сегментах.