В Twitter появилась функция денежных пожертвований. Пользователи смогут поощрять создателей контента

Компания Twitter добавила в мобильную версию своей соцсети новую функцию Tip Jar — добровольные денежные пожертвования.

Компания сообщает, что функция позволит пользователям напрямую донатить любимым авторам и создателям контента.

Сейчас функцию тестируют в американском сегменте Twitter. Пока пожертвования могут получить лишь некоторые люди — блогеры, журналисты, авторы и эксперты. Tip Jar поддерживает целый ряд вариантов оплаты, среди которых PayPal, Venmo, Patreon, Cash App и Bandcamp.

Для отправки денег пользователю всего лишь нужно нажать на иконку в виде долларовой банкноты рядом с именем аккаунта. Пользователи, которые не желают получать пожертвования, могут отключить Tip Jar.

Опцию предстоит сделать более функциональной и удобной перед ее выходом в других языковых сегментах.