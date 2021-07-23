Twitter интегрирует биткоин в продукты и услуги соцсети

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что соцсеть будет поддерживать биткоин. Криптовалюту интегрируют в существующие продукты и услуги, такие как платная подписка и поддержка авторов донатом.
Об этом сообщает TechCrunch.
Дорси считает, что биткоин — лучший кандидат на роль глобальной валюты интернета.
«В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета, — это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточено на биткоине», — отметил Дорси.
- В мае Twitter начала тестировать платную подписку Blue, которая будет стоить 2,99 доллара в месяц. Также появилась функция денежных пожертвований.
- 20 мая Twitter возобновила в своей соцсети верификацию аккаунтов. Ее убрали в ноябре 2017 года после подтверждения профиля ультраправого активиста и организатора марша «Объединенных правых» в Шарлоттсвилле. Он закончился гибелью 3 человек.