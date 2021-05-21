В Twitter спустя три года вернули верификацию аккаунтов. Ее остановили из-за ультраправого активиста

Компания Twitter возобновила в своей соцсети верификацию аккаунтов спустя три года. В течении нескольких недель у всех пользователей появится кнопка получения синей галочки на вкладке «Настройки учетной записи».

В блоге Twitter указано, что принимать заявки на верификацию начали 20 мая.

Компания ввела новую политику с более «ясными критериями проверки пользователей» и начала удалять галочки с профилей, которые не соответствуют новым правилам.

Теперь подтвердить свой аккаунт могут только представители правительств, компаний, брендов, организаций, СМИ, общественные деятели, активисты, музыканты, спортсмены и блогеры. Компания вскоре добавит в список ученых и религиозных лидеров.

Twitter будет более скрупулезно проверять аккаунты. Для получения галочки учетная запись должна быть полной (имя, аватарка, подтвержденная почта или номер телефона) и активной минимум полгода.