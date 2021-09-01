Twitter представил режим безопасности от негативных комментариев и ненависти. Нарушителей ждет недельный бан

Twitter представил новую функцию — режим безопасности. Он будет защищать пользователей от негативных комментариев и языка вражды, а аккаунты-нарушители будут блокироваться на 7 дней.
Об этом компания сообщила в своем блоге.
Новая функция включается в настройках. Система автоматически анализирует все комментарии на странице и скрывает оскорбления. При этом, она оценивает не только содержание комментария, но и взаимодействие пользователя с его автором, чтобы не блокировать автоматически аккаунты, на которых человек подписан или с которыми часто общается (например аккаунт друга).
Функция также позволяет смотреть список всех помеченных негативных комментариев и заблокированных аккаунтов.
Пока функция доступна в тестовом режиме для аккаунтов на английском языке. Алгоритм системы проверяют на адекватную оценку комментариев (хейтер/друг).
- В августе Twitter объявил, что тестирует функцию маркировки твитов, которые распространяют дезинформацию.
- 20 мая Twitter возобновила в своей соцсети верификацию аккаунтов. Ее убрали в ноябре 2017 года после подтверждения профиля ультраправого активиста и организатора марша «Объединенных правых» в Шарлоттсвилле. Он закончился гибелью 3 человек. Уже в августе Twitter остановила верификацию профилей — «флажки» ошибочно получили несколько ботов.