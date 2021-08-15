Twitter остановил верификацию профилей. В июле «флажки» ошибочно получили несколько ботов

Компания Twitter приостановила в своей соцсети на несколько недель программу верификации профилей. Ее хотят улучшить.

Как пишет The Verge, решение принято после того, как в июле компания признала, что «голубые флажки» по ошибке получили несколько ботов, которых приняли за реальных людей.

В Twitter заявили, что хотят все исправить и просят пользователей проявить терпение, добавив, что уже поданные заявки продолжат рассматривать — остановлена подача новых заявок на верификацию.