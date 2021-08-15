Twitter зупинив верифікацію профілів. У липні «прапорці» помилково отримали кілька ботів

Компанія Twitter призупинила в своїй соцмережі на кілька тижнів програму верифікації профілів. Її хочуть поліпшити.
Як пише The Verge, рішення прийнято після того, як у липні компанія визнала, що «блакитні прапорці» помилково отримали кілька ботів, яких прийняли за реальних людей.
У Twitter заявили, що хочуть все виправити і просять користувачів проявити терпіння, додавши, що вже подані заявки продовжать розглядати — зупинена подача нових заявок на верифікацію.
- Соцмережа вже припиняла верифікацію користувачів. Її закрили в листопаді 2017 роки після підтвердження профілю ультраправого активіста Джейсона Кесслера і скандалу щодо цього. Користувачі звинуватили Twitter у схваленні позиції Кесслера, хоча компанія запевняла, що галочка підтверджує тільки особу. У 2017 році Кесслер організував марш «Обʼєднаних правих» в Шарлоттсвіллі, який закінчився сутичками з антифашистами і прихильниками Black Lives Matter. З два дні подій загинули 3 особи та ще 38 постраждали.
- Верифікацію відновили через три роки — 20 травня 2021 року.