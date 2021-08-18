Twitter тестує функцію маркування твітів, які поширюють дезінформацію

Компанія Twitter тестує нову функцію, яка має допомогти соціальній мережі посилити боротьбу з фейками.

Про це повідомляє пресслужба соцмережі.

Користувачі зможуть повідомляти про дезінформацію так само, як вони повідомляють про цькування — через меню у верхньому правому куті кожного твіту.

Така функція дозволить користувачам обрати, чи є твіт політичним або пов’язаним зі здоров’ям, чи потрапляє до іншої категорії.

Наразі оновлення доступні для більшості користувачів зі США, Австралії та Південної Кореї. Після завершення експерименту, який триватиме кілька місяців, компанія планує зробити нову функцію доступною в інших країнах.

Соцмережа Twitter співпрацюватиме з Associated Press і Reuters для більш швидкого надання достовірної інформації.