Радбез ООН ухвалив резолюцію з вимогою до талібів випустити жителів Афганістану з країни

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо ситуації в Афганістані з вимогою від радикального ісламістського руху «Талібан», який захопив владу в країні, дозволити жителям безперешкодно залишати країну.
Про це пише Deutsche Welle.
За резолюцію проголосували 13 членів Радбезу, Росія та Китай утрималися. У її тексті Радбез згадує обіцянки «Талібану», які рух дав наприкінці минулого тижня, що афганці зможуть безперешкодно у будь-який час залишити країну всіма можливими шляхами.
У резолюції, яку внесли Велика Британія та Франція разом зі США та Ірландією, також міститься вимога, щоб Афганістан не перетворився на прихисток для терористів. У документі вказується і на необхідність безперешкодного гуманітарного доступу та дотримання прав людини, особливо «прав жінок, дітей та меншин».
За словами дипломатів західних держав, Росія та Китай, які мають право вето у Радбезі ООН, під час переговорів у останні дні виказали готовність до компромісу, що стало певним проривом. Останніми роками постійні члени РБ ООН, передусім Росія, Китай та США, блокували спільні рішення, спрямовані на розвʼязання великих глобальних криз.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками вивозять афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- 30 серпня з Афганістану вилетів останній американський літак, який займався евакуацією військових США. Операція завершена. Із виведенням військ США завершується 20-річна місія американців в Афганістані.
- З 14 серпня евакуювали понад 120 тисяч людей — це одне з найбільших повітряних перевезень в історії (6 тисяч своїх громадян, в країні залишаються ще кілька сотень американців). У Пентагоні заявили, що в Афганістані не залишилося жодного американського солдата.