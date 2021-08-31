Совбез ООН принял резолюцию с требованием к талибам выпустить жителей Афганистана из страны

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Афганистане с требованием к радикальному исламистскому движению «Талибан», которое захватило власть, позволить жителям беспрепятственно покидать страну.

Об этом пишет Deutsche Welle.

За резолюцию проголосовали 13 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. В ее тексте Совбез вспоминает обещания «Талибана», которые движение дало в конце прошлой недели, что афганцы смогут беспрепятственно в любое время покинуть страну всеми возможными способами.

В резолюции, которую внесли Великобритания и Франция совместно с США и Ирландией, также содержится требование, чтобы Афганистан не превратился в убежище для террористов. В документе указывается и на необходимость беспрепятственного гуманитарного доступа и соблюдения прав человека, особенно «прав женщин, детей и меньшинств».