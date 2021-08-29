Сили США готуються передати аеропорт Кабулу під відповідальність талібів

Американські війська перейшли до фінальної фази евакуації людей з Афганістану. Понад тисячу мирних жителів ще чекають вильоту з Кабулу.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника західних служб безпеки, дата і час закінчення операції ще не визначені.

«Ми хочемо забезпечити, щоб усі іноземні цивільні особи і ті, хто перебуває в небезпеці, були евакуйовані вже сьогодні», — йдеться у повідомленні.

Водночас представник радикального руху «Талібан» заявив, що вони готові взяти на себе відповідальність за аеропорт після того, як США закінчать евакуацію.

«Ми чекаємо фінального кивка від американців, щоб забезпечити повний контроль над аеропортом Кабулу», — сказав він.