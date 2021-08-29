Силы США готовятся передать аэропорт Кабула под ответственность талибов

Американские войска перешли к финальной фазе эвакуации людей из Афганистана. Больше тысячи мирных жителей еще ждут вылета из Кабула.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя западных служб безопасности, дата и время окончания операции еще не определены.

«Мы хотим, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы уже сегодня», — говорится в сообщении.

Вместе с тем представитель радикального движения «Талибан» заявил, что они готовы взять на себя ответственность за аэропорт после того, как США закончат эвакуацию.

«Мы ждем финального кивка от американцев, чтобы обеспечить полный контроль над аэропортом Кабула», — сказал он.