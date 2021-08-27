Голова комітету Ради з питань здоровʼя Радуцький закликав штрафувати українців за маски на підборідді та використання пластикових щитків

Глава парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький закликав штрафувати українців за використання захисного щитка на обличчі без маски як за порушення карантину.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Одна з причин стрімкого погіршення епідситуації — ігнорування карантинних обмежень. Ми бачимо все більше людей у транспорті, магазинах та інших закритих приміщеннях із маскою на підборідді або взагалі без масок. Офіціанти, касири, адміністратори останнім часом замість масок почали використовувати захисні щитки, які прикривають рот і ніс», — наголосив Радуцький.

Глава профільного комітету Ради, посилаючись на вчених, запевнив, що щитки не є альтернативою медичним маскам.