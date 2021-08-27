Глава комитета Рады по вопросам здоровья Радуцкий призвал штрафовать украинцев за маски на подбородке и использование пластиковых щитков

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призвал штрафовать украинцев за использование защитного щитка на лице без маски как за нарушение карантина.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации — игнорирование карантина. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок. Официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос», — подчеркнул Радуцкий.

Глава профильного комитета Рады, ссылаясь на ученых, заверил, что щитки не являются альтернативой медицинским маскам.