В Украине установили новый рекорд прививок в сутки

В Украине за сутки 26 августа вакцинировали от коронавируса 173435 человек — это рекордный суточный показатель. Одну дозу получили 55 908 человек, вторую — 117 527.

Об этом утром в пятницу, 27 августа, сообщило Министерство здравоохранения.

Всего с начала прививочной кампании привили 5 208 200 человек, из них 3 427 847 получили обе дозы.