Влада Гаїті запропонувала $60 тисяч за інформацію про місцеперебування причетних до вбивства президента

Уряд Гаїті виплатить понад $60 тисяч тим, хто допоможе встановити місцеперебування трьох людей, які причетні до вбивства президента країни Жовенеля Моїза. Про це повідомило іспанське агентство EFE, цитує ТАСС.
Серед розшукуваних:
- колишня суддя Касаційного суду республіки Вендель Кок-Тело;
- ексспівробітник Міністерства юстиції Жозеф-Фелікс Бадьйо;
- колишній сенатор Джон-Жоель Жозеф.
- 53-річного президента Моїза вбили в його резиденції 7 липня. Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Під час нападу також поранили дружину президента, її госпіталізували в Маямі, а 10 липня вона вперше виступила із публічною заявою.
- 9 липня влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців із 28 осіб, усі — громадяни Колумбії та США.
- Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.