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Власти Гаити предложили $60 тысяч за информацию о местонахождении причастных к убийству президента

Автор:
Ангелина Шеремет
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Правительство Гаити выплатит более $60 тысяч тем, кто поможет установить местонахождение трех человек, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщило испанское агентство EFE, цитирует ТАСС.

Среди разыскиваемых:

  • бывший судья Кассационного суда республики Вендель Кок-Тело;
  • бывший сотрудник Министерства юстиции Жозеф-Феликс Бадьйо;
  • бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф.