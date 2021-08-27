У США семеро поліцейських подали позов проти Трампа через штурм Капітолія

У США семеро працівників поліції Капотолія подали в суд на 45-го президента Дональда Трампа — той начебто вступив у змову із ультраправими, щоб спровокувати 6 січня напад на Конгрес, який спричинив смерті людей.

Про це повідомляє Reuters.

Офіцери в судовому позовом стверджують, що атака була кульмінацією риторики Трампа, який, як вони кажуть, знав про потенціал насильства й активно заохочував його в надії зірвати підтвердження перемоги президента Джо Байдена.