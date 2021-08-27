У США семеро поліцейських подали позов проти Трампа через штурм Капітолія

У США семеро працівників поліції Капотолія подали в суд на 45-го президента Дональда Трампа — той начебто вступив у змову із ультраправими, щоб спровокувати 6 січня напад на Конгрес, який спричинив смерті людей.
Про це повідомляє Reuters.
Офіцери в судовому позовом стверджують, що атака була кульмінацією риторики Трампа, який, як вони кажуть, знав про потенціал насильства й активно заохочував його в надії зірвати підтвердження перемоги президента Джо Байдена.
У позові йдеться, що Трамп обʼєднався з екстремістськими групами Proud Boys («Горді хлопці») і The Oath Keepers («Вірні присязі»), з політичним радником Роджером Стоуном, а також з ультраправим активістом і прихильником теорій змов Алі Александром, які сприяли виступу Трампа біля Білого дому перед атакою на Капітолій.
«Трамп спільно з іншими відповідачами свідомо і наполегливо робив і заохочував помилкові заяви про фальсифікації виборів, щоб дискредитувати їхні результати, і штучно підбурював цим серед своїх прихильників», — йдеться в позові.
Нагадаємо, що під час штурму Капітолія загинули пʼятеро людей. Окрім цього, після атаки із певним інтервалом у часі четверо поліцейських скоїли самогубство.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- У серпні стало відомо, що ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму Капітолія. Бунтівники не мали єдиного плану дій, що робити після проникнення всередину будівлі.