В США семь полицейских подали иск против Трампа из-за штурма Капитолия

Офицеры в судебном иском утверждают, что атака была кульминацией риторики Трампа, который, как они говорят, знал о потенциале насилия и активно поощрял его в надежде сорвать подтверждение победы президента Джо Байдена.

В США семь полицейских Капотолия подали в суд на 45-го президента Дональда Трампа — тот якобы вступил в сговор с ультраправыми, чтобы спровоцировать 6 января нападение на Конгресс , который понес за собой смерти.

В иске говорится, что Трамп объединился с экстремистскими группами Proud Boys («Гордые ребята») и The Oathkeepers («Верные присяге»), с политическим советником Роджером Стоуном, а также с ультраправым активистом и сторонником теорий заговоров Али Александром, которые способствовали выступлению Трампа у Белого дома прямо перед атакой Капитолия.

«Трамп, совместно с другими ответчиками, сознательно и настойчиво сделал и поощрял ложные заявления о фальсификации выборов, чтобы дискредитировать их результаты и искусственно подстрекал возмущение этим среди своих сторонников», — говорится в иске.

Напомним, что во время штурма Капитолия умерли пять человек. Кроме этого, после атаки с определенным интервалом во времени четверо полицейских совершили суицид.