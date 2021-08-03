В США совершил суицид четвертый полицейский, участвовавший в подавлении беспорядков во время штурма Капитолия

В США покончил с собой четвертый полицейский, участвовавший в подавлении беспорядков в Капитолии в январе.

Об этом пишет CNN со ссылкой на департамент полиции Вашингтона.

Офицера полиции Гантера Хашиду нашли мертвым у себя дома 29 июля. Незадолго до этого, 10 июля, погиб еще один офицер полиции Вашингтона Кайл Дефрейтаг. Его семья подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.

Еще двое полицейских Джеффри Смит и Говард Либенгуд, которые также стали свидетелями беспорядков в Капитолии, покончили с собой в январе.