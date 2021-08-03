У США здійснив суїцид четвертий поліцейський, який брав участь у придушенні заворушень під час штурму Капітолія

У США наклав на себе руки четвертий поліцейський, який брав участь у придушенні заворушень біля Капітолія у січні.

Про це пише CNN з посиланням на департамент поліції Вашингтону.

Офіцера поліції Гантера Хашиду знайшли мертвим у себе вдома 29 липня. Незадовго до цього, 10 липня, загинув ще один офіцер поліції Вашингтону Кайл Дефрейтаг. Його сімʼя підтвердила, що причиною смерті стало самогубство.

Ще двоє поліцейських Джеффрі Сміт та Говард Лібенгуд, які також стали свідками заворушень у Капітолії, наклали на себе руки в січні.