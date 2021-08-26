Прем’єр Шмигаль: Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі

Новий навчальний рік розпочнеться вчасно та проходитиме у звичному режимі. Діти більше не навчатимуться у дистанційному режимі.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі країна перебуває на «зеленому» рівні протиепідемічної безпеки.

«Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів. Навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне», — наголосив прем’єр-міністр.