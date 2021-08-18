В Одеській області хочуть відкласти початок навчального року на 20 вересня — щоб заробити додаткові кошти на туристах

В Одеській області хочуть продовжити туристичний сезон, щоб заробити додаткові гроші в бюджет. У звʼязку з цим початок навчального року пропонують відкласти до 20 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної державної адміністрації після засідання обласної науково-експертної ради.

«Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Однак в останні роки спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень і червень супроводжуються частими опадами, вітрами і відсутністю тепла, а про вересень туристи відгукуються як про «оксамитовий сезон», тобто найкращий час для приїзду в приморські регіони Одещини, Миколаївщини та Херсонщини», — заявив директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитро Радулов.

За попередніми підрахунками фахівців, протягом вересня 2021 року приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн гривень до місцевих бюджетів в сфері «індустрії гостинності та економіки вражень» (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.

Водночас зазначається, що для продовження літнього сезону до 20 вересня потрібно внести зміни до закону «Про повну загальну середню освіту», згідно з яким навчальний процес у школах має тривати не менше 175 навчальних днів.