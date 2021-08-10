Міносвіти: з 1 вересня усі школи в Україні запрацюють в очному форматі

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що з 1 вересня усі школи в Україні запрацюють в очному форматі.

Про це він розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».

За його словами, школярі розпочнуть навчання у повноцінному режимі, без дистанційних уроків або змішаного варіанту.

«COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, в школу ми підемо в повноформатному режимі», — сказав міністр.