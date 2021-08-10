Минобразования: с 1 сентября все школы в Украине заработают в очном формате

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября все школы в Украине заработают в очном формате.

Об этом он рассказал в эфире «Сніданка с 1+1».

По его словам, школьники начнут обучение в полноценном режиме, без дистанционных уроков или смешанного варианта.

«COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме», — сказал министр.