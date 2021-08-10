Минобразования: с 1 сентября все школы в Украине заработают в очном формате

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября все школы в Украине заработают в очном формате.
Об этом он рассказал в эфире «Сніданка с 1+1».
По его словам, школьники начнут обучение в полноценном режиме, без дистанционных уроков или смешанного варианта.
«COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме», — сказал министр.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей. По его словам, будут работать только те школы, где будут вакцинированы не менее 80% учителей.
- В июне Кабмин продлил карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений. Вся территория Украины находится в обновленной «зеленой» зоне — массовые мероприятия можно проводить с заполнением залов на 100%.
- Но в Минздраве уже прогнозируют возвращение жесткого карантина и перевода страны в «красную» зону. Там считают, что это лишь вопрос времени из-за распространения штамма «Дельта».