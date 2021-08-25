Івано-Франківськ буде преміювати освітян, якщо ті до 31 серпня вакцинуються від коронавірусу

В Івано-Франківську вирішили преміювати освітян, які до 31 серпня щепляться принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу.

Про це мер міста Руслан Марцінків повідомив у Facebook у середу, 25 серпня.

Премія становитиме тисячу гривень. Марцінків зазначив, що для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення. Станом на 25 серпня вже провакцинували 47% педагогів міста.

Водночас Івано-Франківськ готує рішення про вакцинацію працівників у структурах виконавчого комітету. Зараз чекають на список з усіх комунальних підприємств, щоб знати відсоток вакцинованих.

Список місць, де в Івано-Франківську можна зробити щеплення від коронавірусу, тут.