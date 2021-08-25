Ивано-Франковск будет премировать педагогов, если те до 31 августа привьются от коронавируса

В Ивано-Франковске решили премировать педагогов, если те до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.
Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в Facebook в среду, 25 августа.
Премия составит тысячу гривен. Марцинкив отметил, что для учителей есть разные виды вакцин и есть возможность получить прививку. По состоянию на 25 августа уже провакцинировано 47% педагогов города.
Вместе с тем Ивано-Франковск готовит решение о вакцинации сотрудников в структурах исполнительного комитета. Сейчас ждут список из всех коммунальных предприятий, чтобы знать процент вакцинированных.
Список мест, где в Ивано-Франковске можно сделать прививку от коронавируса, здесь.
- В Украине запустили национальный конкурс, в котором школы могут выиграть компьютерную технику. Условием для участия является вакцинация более 80% сотрудников заведения. Конкурс продлится с 20 августа по 3 октября. Заполнить анкету для участия в розыгрыше можно до 29 сентября включительно.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей. По его словам, будут работать только те школы, где будут вакцинированы не менее 80% учителей. Если не провакцинированы — дистанционное обучение.