Премьер Шмыгаль: Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме

Новый учебный год начнется вовремя и будет проходить в обычном режиме. Дети больше не будут учиться в дистанционном режиме.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас страна находится на «зеленом» уровне противоэпидемической безопасности.

«Это позволяет начать работу учебных заведений. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое», — подчеркнул премьер-министр.